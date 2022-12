Epic Store: tornano i giochi gratis di Natale? Lo suggerisce il nuovo regalo misterioso

Il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio del negozio digitale di Epic sembra presagire il rumoreggiato ritorno dell'iniziativa promozionale legata ai Giochi Gratis di Natale su Epic Games Store.

Nella sezione del negozio digitale dedicata ai videogiochi free to play e alle offerte sui titoli in regalo settimanalmente su Epic Store è infatti comparsa l'immagine di un "Videogioco Misterioso" che sarà reso disponibile in via del tutto gratuita su PC a partire dalle ore 17:00 di giovedì prossimo, 15 dicembre.

Basta aprire l'immagine in questione in una nuova finestra da web browser, però, per accorgersi che l'indirizzo internet (nella porzione di codice che descrive lo scatto come "15days-day1-wrapped-desktop-carousel-image") presagisce l'arrivo di un'infornata di videogiochi gratuiti nel corso delle prossime festività natalizie.

In attesa di una conferma da parte di Epic, vi ricordiamo che da oggi, giovedì 8 dicembre, è possibile riscattare una copia gratuita di Saints Row IV Re-Elected e Wildcat Gun Machine. L'offerta per effettuare il download a zero euro del famoso sparatutto open world di Deep Silver e del dungeon crawler di Chunkybox Games con grafica in stile Hades sarà attiva fino alle ore 17:00 del 15 dicembre, contestualmente al lancio di quello che, con ogni probabilità, sarà il primo dei 15 giochi gratuiti che Epic renderà disponibili ogni giorno fino alla fine dell'anno.