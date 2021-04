Epic e Unreal Engine: il realismo è alla portata di tutti con MetaHuman

MetaHuman Creator, l'incredibile tool per realizzare personaggi digitali a marchio Epic Games con Unreal Engine 4 e il futuro UE5, è finalmente disponibile in Early Access: il realismo è davvero alla portata di tutti!

Con il middleware gratuito di MetaHuman, l'ambizione nutrita da Epic è infatti quella di "democratizzare" lo sviluppo di videogiochi e progetti interattivi automatizzando tutti quei passaggi che, altrimenti, richiederebbero un ingente investimento in tempo, risorse lavorative e denaro.

Ciò che il tool di MetaHuman promette di offrire è un ambiente di sviluppo semplice, veloce e scalabile, con moltissimi strumenti per creare esseri umani digitali in tempo reale dall'aspetto incredibilmente realistico. Sin dalla sua attuale versione in Accesso Anticipato, il plugin di Unreal Engine 4 propone una pletora di opzioni e parametri configurabili per plasmare il volto, le acconciature, le espressioni facciali, il labiale, la barba e le fattezze fisiche di un essere umano fotorealistico. Una volta creato, ciascun "meta-umano" può essere importato in qualsiasi scenario virtuale per giochi, film o produzioni multimediali basate su Unreal Engine.

Nel nostro speciale MetaHumans e il nuovo livello di realismo, il buon Alessandro Bruni ci aiuta a districarci nella giungla di termini tecnici e concetti avanzati di intelligenza artificiale e sviluppo in Deep Learning su cui si basa questo nuovo middleware che, come sottolineato dagli stessi progettisti di Epic, è destinato a evolversi ulteriormente e giungere a piena maturazione con l'arrivo di Unreal Engine 5.