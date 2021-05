Epic vs Apple, la battaglia legale ci regala uno scambio su una banana nuda

La seconda settimana del processo tra Apple ed Epic Games ci ha regalato persino una discussione su quanto sia appropriato mostrare una banana nuda nel contesto di un processo in tribunale...

Se giocate a Fortnite, allora sapete bene che la banana della discordia è Peely, una skin introdotta nel febbraio del 2019 nell'ambito della Stagione 8. Trattasi di una simpatica banana antropomorfa con braccia e gambe, che nel corso del tempo è stata riproposta in nuove e differenti forme tra le quali spicca Unpeely, ossia una versione "sbucciata" o nuda, come l'ha definita l'avvocato di Apple mentre interrogava Matthew Weissinger, capo del marketing di Epic Games.

Stando alla trascrizione fornita dal reporter di The Verge Adi Robertson, l'avvocato di Apple ha portato Peely in tribunale mostrando la sua variante vestita con uno smoking (un omaggio a James Bond che ha fatto il suo debutto durante la Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite): "Abbiamo una grande banana gialla qui, con uno smoking?", ha affermato il legale mentre la mostrava alla corte. Dopo la conferma di Weissinger ("Sì, è Peely"), l'avvocato di Apple ha detto: "Abbiamo pensato che fosse meglio mostrare la versione vestita, piuttosto che la banana nuda, dato che siamo in una corte federale", per poi proseguire con un discorso incentrato sull'esclusività temporale della skin nel Battle Pass.

Secondo il reporter di Protocol Nick Statt, l'obiettivo del legale era quello di "dipingere Epic come un'avida compagnia che raggira i bambini per esporli a contenuti osceni". In ogni caso, l'avvocatessa di Epic non ha fatto finta di niente, e in un'altra sessione del processo ha chiesto a Weissinger: "C'è qualcosa di inappropriato in Peely senza vestiti?", ricevendo in risposta: "È solo una banana, signora".