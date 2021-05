Epic vs Apple: Clash Royale mette in difficoltà l'azienda di Tim Cook

Durante la causa tra Epic Games ed Apple sono emersi dei dettagli molto interessanti circa le possibilità di aggirare i limiti dell'App Store con alcuni titoli di rilievo per dispositivi mobile.

Uno dei testimoni, il Professor Lorin Hitt della Wharton School of the University of Pennsylvania, ha svelato come sia possibile per giochi quali Candy Crush Saga e Clash Royale aggirare i limiti imposti da Apple e acquistare quindi tramite browser i vari pacchetti di gettoni, evitando così che l'azienda di Cupertino riceva una percentuale sulle microtransazioni. Ad aggravare ulteriormente la situazione è un dato riguardante il numero di giochi che presentano una "falla" di questo tipo: ben 8 giochi della classifica dei Top 25 permette di aggirare il sistema. Questa testimonianza ha messo Apple in gravi difficoltà, dal momento che la faida con Epic Games è nata proprio per via dell'introduzione in Fortnite Capitolo 2 di un meccanismo simile.

Va precisato che il metodo attraverso il quale è possibile aggirare i limiti sembra essere tutt'altro che immediato, dal momento che visitare uno dei siti ufficiali delle applicazioni citate non consente di procedere all'acquisto. Dalle parole di Hitt, però, emerge che un metodo valido è attualmente disponibile e grazie ad esso è possibile acquistare pacchetti senza passare per l'App Store.

Non è chiaro quale possa essere l'impatto di una simile testimonianza sul futuro del processo, ma nel caso in cui dovesse davvero essere possibile illudere l'App Store, si tratterebbe di un duro colpo per Apple e le sue rigide regole.