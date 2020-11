Epic vs Apple: Phil Spencer sulle possibili conseguenze per Microsoft, Sony e Nintendo

Dalle colonne di The Verge, Phil Spencer ha discusso delle possibili conseguenze per Sony, Microsoft e Nintendo dell'aspra battaglia legale che vede contrapposte Epic e Apple per Fortnite su sistemi iOS.

Più che alla spinosa questione della liberalizzazione dei pagamenti in-app che ha scatenato la causa di Apple contro Epic Games, il massimo esponente della divisione Xbox della casa di Redmond guarda al dibattito che sta avvenendo sul tema, non meno importante, del 30% di commissioni che gli sviluppatori devono versare ai gestori delle piattaforme digitali su cui desiderano proporre i loro giochi o applicativi.

A tal proposito, Spencer spiega che "se si guardano le cose dalla giusta prospettiva si capisce che ci sono un miliardo di telefoni cellulari sul pianeta. Ma quelle sono piattaforme di calcolo generali, mentre le console fanno davvero una cosa soltanto, ossia offrire videogiochi. Per noi si tratta di un mercato che spinge a vendere in perdita l'hardware per tentare di guadagnare vendendo contenuti e servizi a tema. È un modello molto, molto diverso da quello di piattaforme come Windows, iOS o Android".

Il boss della divisione Xbox guarda poi alle possibili conseguenze per Microsoft, Sony e Nintendo della causa tra Apple ed Epic, specie sul tema delle tasse e delle commissioni applicate agli sviluppatori, per sottolineare come "penso che siano state vendute 200 milioni di console in questa generazione, un valore comunque inferiore a quello di un anno di vendite di smartphone. Non ci avviciniamo nemmeno lontanamente a quel volume di vendite. La gente fa questo genere di valutazioni sulle piattaforme di distribuzione digitale e pensa che la scala dei mercati non è importante. Ma lo è, la scala fa davvero la differenza. Quando si fanno certe valutazioni sulle modalità di accesso a certe piattaforme aperte, questi fattori contano davvero, e contano ancor di più dal punto di vista legale".

Sul tema della battaglia legale tra Apple ed Epic, Phil Spencer è già intervenuto per manifestare il sostegno di Microsoft la causa degli autori di Fortnite.