Epic vs Apple: tanti retroscena dalla lotta in tribunale per Fortnite

La battaglia tra Epic Games ed Apple approda in tribunale e dalla causa legale tra i due colossi, determinata dai pagamenti di Fortnite e dalla richiesta di liberazzazione dell'App Store avanzata da Epic, emergono numerosi retroscena sull'industria dei videogiochi.

Tra leak di documenti riservati, trascrizioni di email confidenziali e dichiarazioni rese davanti alla Corte di giustizia del Distretto della California del Nord, la querelle legale tra i due giganti dell'hi-tech sta infiammando l'intero settore: ciò che emerge è un quadro in costante mutamento, con colpi di scena e iniziative roboanti compite dai colossi dell'industria dell'intrattenimento digitale.

La mole di anticipazioni è tale da rendere quasi impossibile sintetizzare in poche righe tutto ciò che è trapelato dalle aule giudiziarie californiane, basti pensare alle possibili implicazioni dell'ultima, incredibile anticipazione sui 200 milioni di dollari offerti da Epic per portare su PC le esclusive Xbox, Nintendo e Sony. E che dire allora delle rivelazioni sulle compensazioni richieste da Sony per il cross-play di Fortnite su PlayStation 4?

Prima di lasciarvi al video di approfondimento in cima alla notizia, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale sulla guerra in tribunale di Apple contro Epic per Fortnite, con tutte le considerazioni di Marco Mottura sugli eventi che hanno portato a questa faida e sulle conseguenze dei leak e dell'esito del processo per gli attori più importanti che operano nel palcoscenico videoludico.