Momento epico di Elden Ring, la battaglia contro Malenia

Elden Ring è pieno di battaglie epiche e combattimenti memorabili contro Boss brutali e duri a morire. Ma se bisogna citare uno scontro subito entrato nell'immaginario collettivo dei fan del kolossal FromSoftware, quello con Malenia è probabilmente il primo che viene in mente.

Malenia, Spada di Miquella è uno dei boss più impegnativi di tutto Elden Ring: si tratta di una semidea figlia della regina Marika l'Eterna e del Lord Ancestrale Radagon, che ereditò una delle Rune Maggiori ed affrontò i suoi fratelli per ottenere il controllo dell'Interregno. Lo scontro con questa temibile combattente si divide in due fasi: nella prima il giocatore la affronta nella sua forma standard, con Malenia che si dimostra un'avversaria davvero ostica grazie alla sua potenza e la rapidità dei suoi movimenti, ma la vera sfida deve ancora arrivare.

E' infatti nella seconda fase che inizia davvero la battaglia, con la nostra avversaria che si tramuta in Malenia, Dea della Marcescenza. Complice anche la spettacolare colonna sonora in sottofondo, l'ultimo confronto con Malenia tocca grandi vette di coinvolgimento ed epicità, nel frattempo che sul campo di battaglia si scatena un ferocissimo combattimento nel quale anche il più piccolo degli errori può essere pagato a caro prezzo. Da dire che si tratta in ogni caso di un boss opzionale e dunque non necessario per finire la storia di Elden Ring, ma al tempo stesso è uno di quegli scontri che ogni fan dell'opera FromSoftware non può assolutamente perdersi. Malenia ha tra l'altro dato vita al fenomeno di Let Me Solo Her in Elden Ring, un giocatore che l'ha sconfitta per migliaia di volte aiutando tanti altri Senzaluce a superare l'ardua sfida.

Ancora non sappiamo quando esce Elden Ring Shadow of the Erdtree, ma siamo sicuri che anche l'attesa espansione offrirà boss memorabili quanto Malenia, se non di più.