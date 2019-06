Quanti episodi avrà Final Fantasy 7 Remake? Square-Enix non ha ancora deciso

Durante la scorsa nottata, Square-Enix ha finalmente mostrato del corposo materiale dedicato all'attesissimo Final Fantasy VII Remake, mostratosi in ottima forma durante la nuova presentazione alla conferenza E3 2019 del publisher nipponico.

Se il nuovo trailer ed il video gameplay hanno suscitato un generale entusiasmo nel pubblico, lo stesso non può dirsi per il fatto che Square-Enix non abbia ancora annunciato con chiarezza in quanti episodi l'avventura di Cloud si estenderà in questo rifacimento per PlayStation 4.

Intervistato a Los Angeles dal noto giornalista di Kotaku Jason Schreier, Yoshinori Kitase ha ora concesso una risposta - non proprio rassicurante - al quesito che sta tormentando milioni di appassionati: in quanti episodi verrà inclusa l'intera esperienza di Final Fantasy VII Remake?

"Ho appena chiesto a Kitase quanti giochi saranno inclusi in Final Fantasy VII Remake: mi ha detto che non può ancora dirmelo "perché non lo sanno nemmeno loro".

Staremo a vedere quando Square-Enix sarà pronta a mettere un punto definitivo sulla questione, annunciando il numero esatto di capitoli in cui si dipanerà il remake della settima fantasia finale. Nel frattempo, vi ricordiamo che potrete mettere le mani sul primo episodio di Final Fantasy VII Remake il 3 marzo 2020, quando sarà lanciato in esclusiva temporale su PlayStation 4 in due Blu-Ray Disc.