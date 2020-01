Tutti gli episodi di Half-Life giocabili gratis su Steam fino al lancio di Alyx

L'indiscrezione diffusa nella giornata di ieri si è rivelata corretta: Valve ha annunciato che da oggi e fino all'uscita di Half-Life Alyx (in programma a marzo) tutti gli episodi della serie potranno essere scaricati e giocati gratuitamente da Steam.

Nello specifico sarà possibile accedere senza alcun costo ad Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode One e Half-Life 2 Episode Two, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift e in aggiunta anche a Team Fortress Classic. Da notare che i giochi non verranno regalati ma sono offerti come "Free Play" fino a marzo, questa vuol dire che dopo il periodo indicato non sarà più possibile giocare, a meno di non procedere con l'acquisto dei singoli titoli.

In questo modo Valve vuole preparare i giocatori all'arrivo di Alyx, la prima esperienza VR ambientata nel mondo di Half-Life, il gioco sarà disponibile a marzo su PC compatibile con i principali visori per la Realtà Virtuale, non sembra essere previsto al momento un porting per PlayStation VR.

Un'ottima iniziativa per avvicinare i più giovani alla serie, Half-Life 2 è stato lanciato nel 2004 mentre Half-Life Episodio 1&2 sono stati pubblicati rispettivamente nel 2006 e 2007, Episodio 3 invece non ha mai visto la luce sebbene la cancellazione non sia mai stata ufficializzata.