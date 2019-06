Final Fantasy 7 Remake: Kitase sulla scelta di ambientare il primo episodio a Midgar

È noto da tempo che Final Fantasy 7 Remake sarà suddiviso in differenti episodi, andandosi a configurare come un'operazione per certi versi simile a quella di Final Fantasy 13. In ogni caso, nessuno è ancora in grado di dirci quanti episodi verranno pubblicati, neppure gli stessi sviluppatori, ora focalizzati sul completamento del primo.

In un comunicato ufficiale, il produttore del Remake e game director del capitolo originale Yoshinori Kitase ha chiarito che, nonostante la suddivisione, ogni episodio avrà un quantitativo di contenuti equivalente a quello di un gioco della serie classico. Inoltre, ha spiegato i motivi che hanno condotto il team ad ambientare il primo episodio interamente a Midgar, principale città di Gaia e sede della Shinra Electric Power Company. "Sviluppando il remake, abbiamo enfatizzato la rappresentazione di Midgar, città maggiormente rappresentativa del setting di Final Fantasy 7. Abbiamo ridisegnato le strutture interne, aggiunto nuovi contenuti e rappresentato la vita giornaliera dei cittadini che ci vivono. Infine, è stato sufficiente arrivare al punto della storia riguardante la Fuga da Midgar per raggiungere una dimensione tale da riempire due dischi Blu-ray, che dovrebbe costituire un quantitativo di contenuti più che sufficiente per la storyline".

Kitase ha quindi spiegato che il primo episodio si fermerà proprio alla Fuga da Midgar, uno degli avvenimenti più importanti della storia. Nel gioco originale servono circa 5-6 ore per arrivare a questo punto della narrazione, ma evidentemente la sezione è stata espansa a dismisura. Dopotutto, Midgar racchiude in sé gran parte della lore, oltre che l'essenza stessa della produzione. L'uscita del primo episodio di Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, è fissata per il 3 marzo 2020 su PlayStation 4. Non abbiamo notizie riguardanti gli altri: sappiamo solamente che il loro sviluppo richiederà meno tempo, dal momento che la fase di pre-produzione si sta svolgendo in contemporanea con lo sviluppo del primo. Intanto, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima di Final Fantasy 7 Remake.