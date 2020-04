Nel quarto episodio di Inside Final Fantasy 7 Remake si parla della colonna sonora

A pochissimi giorni dal debutto ufficiale di uno dei giochi più attesi di questa stagione (se non il più atteso, visto il rinvio a data da destinarsi di The Last of Us Parte 2), Square Enix pubblica il quarto episodio di Inside Final Fantasy 7 Remake.

In questo nuovo video-approfondimento sul gioco si parla della colonna sonora e, a commentarla, ci sono alcuni elementi di spicco che hanno contribuito sia allo sviluppo del titolo originale sia al rifacimento in uscita a breve: il producer Yoshinori Kitase, il music supervisor Keiji Kawamori, il sound director Makoto Ise e i compositori Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu. Dando uno sguardo al filmato, della durata di quasi 17 minuti, possiamo ascoltare non solo le parole degli sviluppatori, ma anche alcuni degli stupendi brani che troveremo in alcuni punti dell'avventura.

Prima di lasciarvi al lungo video, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Square Enix, vi ricordiamo che il gioco arriverà ufficialmente il prossimo 10 aprile 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Per via dei problemi causati dal Coronavirus, sono però già in molti ad essere entrati in possesso di una copia fisica, dal momento che lo store ufficiale dell'azienda ha spedito con largo anticipo il gioco.

