L'ultimo episodio di MyGeneration con Fallout, la sua storia e tante curiosità

Eccoci di nuovo con uno degli appuntamenti più apprezzati dagli utenti di Everyeye. La replica dell'episodio di My Generation a tema Fallout, andato in onda ieri, è ora disponibile sul nostro canale YouTube.

La rubrica, curata da Gabriele Carollo e Daniele D'Orefice, propone affascinanti approfondimenti sulla storia, sullo sviluppo e sulle curiosità legate ai nostri videogiochi preferiti. Nella puntata di ieri sera, andata in onda sul canale Twitch di Everyeye, i nostri archeologi videoludici hanno analizzato la storia della serie Fallout: dal primo storico capitolo per PC del 1997, con visuale isometrica, passando dal secondo per arrivare fino allo storico Fallout 3 pubblicato da Bethesda che nel frattempo aveva acquisito tutti i diritti sulla serie.



Ancora, un'attenta discussione sull'ultimo Fallout 76 e sulla prossima evoluzione della serie che sembra non aver ancora trovato una fine: il 7 aprile uscirà infatti l'espansione gratuita Wastelanders. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale su Fallout 76 e sul prossimo aggiornamento Wastelanders.