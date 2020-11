In quale epoca storica è ambientato Assassin's Creed Valhalla?

La serie di Assassin's Creed si è sempre contraddistinta per una grande attenzione allo sfondo storico in cui ogni capitolo è ambientato. La cura per i dettagli e lo sforzo di ricreare fedelmente le caratteristiche salienti di una precisa epoca storica sono stati in parte la chiave del successo dei titoli Ubisoft.

L'ultimo capitolo non è da meno e sembra anzi, dalle prime impressioni, uno dei più riusciti da questo punto di vista. Scopriamo quindi con esattezza il periodo in cui è ambientato Assassin's Creed Valhalla.

L'epoca vichinga

Questa volta l'animus ci catapulta nel 9° secolo d.C., precisamente nell'anno 873. Siamo in piena epoca vichinga, un periodo che ultimamente è molto apprezzato dal pubblico e ha dato vita a felici rappresentazioni tramite alcuni show televisivi che tutti conoscono, come Vikings o The Last Kingdom. La cosiddetta "Grande Armata Vichinga", guidata dai figli del leggendario Ragnar Lothbrok (primo vichingo ad aver navigato il mare del Nord fino all'isola britannica) è concentrata in uno sforzo coordinato volto alla conquista dei 4 regni inglesi (o meglio Sassoni) di Wessex, Mercia, Anglia dell'est e Nortumbria.

Le invasioni vichinghe erano cominciate circa un secolo primo, dopo l'arrivo di Ragnar e il tristemente famoso saccheggio del monastero di Lindisfarne, una piccola isola al largo della costa inglese nord-orientale, nel 793 d.C. Da quel momento in poi sempre più navi danesi, norvegesi e svedesi compivano spedizioni per conquistare le grandi ricchezze che la nuova isola offriva, ricchezze che non consistevano, al contrario di quanto dettato dall'immaginario comune, in oro e argento, ma soprattutto in terre fertili. Infatti il suolo dell'antica Inghilterra era decisamente più adatto alla coltivazione rispetto a quello duro e freddo della Scandinavia, dove le popolazioni autoctone faticavano a sopravvivere.

L'obiettivo dei "pagani", di cui il protagonista del gioco Eivor fa parte, è la conquista di terreni in cui allevare bestiame, coltivare cibo e costruire nuovi villaggi è senza dubbio più semplice. Nell'anno in cui è ambientato Valhalla, la Grande armata ha già conquistato alcune regioni dell'isola fondando una vero e proprio "stato" vichingo, chiamato Danelaw dai Sassoni e guidato dai capi dell'esercito invasore, Ivarr, Halfdan e Ubba (alcuni dei figli di Ragnar, che incontrerete anche come personaggi importanti nella trama di Valhalla).

Tra gli invasori e i Sassoni i rapporti sono sempre stati tesi, ma la guerra non era esattamente all'ordine del giorno perché non conveniva a nessuno e spesso si cercava di convivere pacificamente (una buona fetta di popolazione vichinga arrivò addirittura a convertirsi al Cristianesimo). Questo spiega perché nel gioco non è raro attraversare villaggi e regioni in cui le due civiltà coesistono senza troppi problemi. I vichinghi continueranno ad abitare la Gran Bretagna fino al 1066, l'anno in cui Guglielmo il Conquistatore guiderà i normanni (che in realtà discendevano dai vichinghi) contro di loro, sottomettendoli definitivamente e dando vita al Regno d'Inghilterra.



