Ereban Shadow Legacy annunciato: l'Action/Stealth arriverà su Xbox Game Pass

Nel corso dell'Xbox & Bethesdsa Showcase c'è stato spazio anche per l'annuncio di Ereban: Shadow Legacy, un nuovo Action/Stealth con elementi Platform prodotto da Raw Fury e sviluppato da Baby Robot Games, studio indipendente alle prese con il suo primo videogioco.

In Ereban Shadow Legacy prenderemo il controllo di Ayana, l'ultima discendente di una razza ormai dimenticata, e dotata sia di gadget sofisticati che di poteri oscuri che permettono alla protagonista di trasformarsi in un'ombra e muoversi silenziosamente. Ayana potrà sfruttare i poteri in suo possesso sia per il combattimento diretto con i robot che popolano il mondo di gioco, sia per raggirarli senza ingaggiare lo scontro, sfruttando dunque le possibilità di azione e movimento offerte dallo scenario circostante, saltando da un edificio all'altro.

A parte un intrigante trailer di presentazione dotato di gran ritmo e che mette in mostra un gameplay con spunti interssanti, non ci sono informazioni più precise sul gioco, con gli autori che per adesso non ne comunicano la finestra di lancio. Sappiamo però che Ereban arriverà su PC e Xbox nel prossimo futuro e sarà disponibile subito al day one su Xbox Game Pass.

Come vi sembra il primo gioco di Baby Robot Games? Darete una chance ad Ereban Shadow Legacy non appena disponibile?