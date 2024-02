Ereban Shadow Legacy, cambio di rotta dal team: niente day one su Xbox e Game Pass

A distanza di poco più di otto mesi da quando è stato annunciato Ereban Shadow Legacy, il cui arrivo era previsto su Xbox Game Pass, giungono alcune notizie poco confortanti per i fan Xbox impazienti di provare il titolo firmato Baby Robot Games: Ereban Shadow Legacy non uscirà più su Xbox e Game Pass al day one. Le conferme arrivano dal team su X.

Attraverso un comunicato pubblicato alcuni giorni fa dall'account social del gioco, siamo venuti a sapere che la software house non è più "in grado di rilasciare il gioco su Xbox e Game Pass al day one". In seguito ad una lunga attesa durata mesi dopo che è stato rilasciato l'ultimo trailer in cui è stata svelata la meccanica stealth di Ereban Shadow Legacy, ecco che il silenzio stampa è stato interrotto con la dura e importante decisione presa dagli sviluppatori.

Il team ha promesso ai fan di lavorare affinché Ereban Shadow Legacy arrivi il prima possibile su console Microsoft, procedendo a terminare nelle retrovie la versione PC della produzione. Contestualmente alle brutte notizie di cui sopra, gli sviluppatori si sono detti entusiasti dei feedback positivi registrati durante l'ultimo Steam Next Fest, affermando inoltre che verrà presto annunciata la data della versione PC del loro gioco. Cosa ne pensate dell'assenza di Ereban Shadow Legacy al day one su Game Pass? Siete tra gli abbonati impazienti di provare quanto realizzato dall'azienda di sviluppo sin dal suo debutto sul mercato?