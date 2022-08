Ereban Shadow Legacy come Splatoon: il nuovo trailer svela una meccanica stealth

Presentato all'ultimo Showcase di Xbox e Bethesda, Ereban Shadow Legacy è tornato a mostrarsi sul palco del Future Games Show alla Gamescom 2022, evento durante il quale è stata presentata una nuova meccanica di gioco ispirata a Splatoon.

Il team di sviluppo dello stealth game ha infatti svelato al pubblico la meccanica chiamata Shadow Merge, grazie alla quale il protagonista può trasformarsi in ombra e muoversi agilmente senza che i nemici possano notarlo in alcun modo. Sebbene non si possa abusare di questa peculiare abilità, è possibile sfruttarla sia per sgattaiolare alle spalle del nemico che per effettuare spostamenti altrimenti impossibili: nel trailer vediamo infatti che lo Shadow Merge consente di scalare pareti, atterrare dopo salti mortali e attraversare grate.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer che mostra tutti gli utilizzi dello Shadow Merge con il commento di uno sviluppatore del team Baby Robot Games, vi ricordiamo che il gioco d'esordio della software house arriverà nel corso del 2023 solo su PC (Steam), Xbox One e Xbox Series X|S. Grazie ad un accordo con Microsoft, inoltre, il titolo giungerà sin dal day one nella libreria di Xbox Game Pass.

