Ereban Shadow Legacy: ancora niente data su Series X|S, ma uscirà su console e Game Pass

Sono passate poche settimane dalla spiacevole notizia rilasciata da Baby Robot Games circa il cambio di rotta per il day one su Xbox e Game Pass di Reban Shadow Legacy. Sebbene manchino all'incirca tre settimane al debutto del titolo su PC, ancora non vi è traccia di una data indicativa per il suo ingresso tra le fila dei titoli su Xbox Sereis X|S.

Sfortunatamente, però, continuerà a non esservi finestra temporale per la controparte console del progetto: l'editore del gioco ha ribadito che Ereban Shadow Legacy non sarà incluso su Xbox Game Pass al lancio. Il titolo dovrà quindi attendere ancora un po' prima di entrare a far parte del catalogo del servizio di gaming on demand verde crociato, rimandando il tutto a dopo il 10 aprile 2024.

Però, come riportato in via ufficiale dalle pagine di XboxDynasty, Ereban Shadown Legacy è ancora confermato per Series X|S. Nonostante le poche rassicurazioni sul periodo nel quale i possessori delle ammiraglie della casa di Redmond potranno mettere le mani sull'atteso stealth-platform che porterà gli utenti a vestire i panni di Ayana, le avventure dell'ultima discendente di una razza dimenticata faranno ancora il loro esordio su console Microsoft. Giunti a questo punto, non ci resta che attendere maggiori dettagli da Baby Robot Games, nella speranza che lo sviluppo della suddetta versione per console di Ereban Shadow Legacy proceda da ora in poi a gonfie vele.

