Erebus è il nome in codice di PlayStation 5? Arriva la smentita di Epic Games

Nella giornata di ieri è emerso che Erebus potrebbe essere il nome in codice di PlayStation 5, stando ad alcuni riferimenti rintracciati nel nuovo aggiornamento di Unreal Engine 4. Poche ore fa, però, è arrivata la smentita ufficiale di Epic Games: Erebus si riferisce in realtà a qualcos'altro.

Il rumor di ieri era stato messo in circolazione da GearNuke, osservando come il nuovo aggiornamento di Unreal Engine 4 avesse aggiunto una nuova piattaforma supportata dal motore, segnalata con il nome in codice Erebus.

La stringa #define OSS_PLATFORM_NAME_EREBUS, in particolare, aveva fatto pensare a PlayStation 5 secondo una serie di teorie non confermate. In passato Sony aveva già utilizzato parole greche o latine come nomi in codice dei suoi prodotti (si pensi Morpheus e Orbis per PlayStation VR e PlayStation 4), e veniva notato come Erebus fosse a sua volta il nome greco di Erebo, una tra le prime cinque divinità mai esistite (cinque come PlayStation 5).

Nelle scorse ore, tuttavia, è arrivata la smentita ufficiale di Epic Games. A chiarire la faccenda è stato lo sviluppatore Arjan Brussee: a quanto pare, Erebus si riferiva in realtà alla versione Switch di Fortnite prima che venisse ufficialmente annunciata, e pertanto non avrebbe nulla a che vedere con PlayStation 5. Cosa ne pensate?

Intanto ricordiamo che si rimane ancora in attesa di un finestra di lancio indicativa per il debutto di PS5. Secondo diversi analisti, la console potrebbe uscire tra il 2020 e il 2022.