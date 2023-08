Eric Cartman sta aspettando Starfield in questo divertente video a tema South Park

Ricordate di quando Eric Cartman, desideroso di mettere le mani su Nintendo Wii, si fece ibernare per poi ritrovarsi in un futuro popolato da fanatici religiosi e lontre con le armature di Gears of War? Qualcuno ha deciso di modificare parte di quei due episodi per far sembrare che il protagonista di South Park sia in attesa di Starfield.

Più nello specifico, lo YouTuber MMaRsu ha deciso di prendere la parte iniziale dell'episodio 1 di questa mini-storia e stravolgerlo. Grazie al lavoro svolto dal content creator, possiamo vedere Eric Cartman che passeggia nervosamente di fronte al negozio di videogiochi nel centro commerciale di South Park, mentre la vetrina dello store presenta tutta una serie di banner pubblicitari che rimandano al gioco Bethesda. Quando la madre del paffuto ragazzino gli si avvicina per trascinarlo verso casa, vediamo che nel negozio c'è persino una Xbox Series X con la cover a tema Starfield che Microsoft ha annunciato giusto qualche giorno fa.

In attesa di scoprire se l'utente deciderà di adattare anche altre porzioni della storia in questo modo, non ci resta altro da fare che lasciarvi al divertente video e augurarvi buona visione.

Avete già letto il nostro articolo dedicato alle fasi iniziali della storia principale di Starfield?