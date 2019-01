Eric Wolpaw, uno degli scrittori di Half-Life 2, è tornato in Valve

Eric Wolpaw, uno degli scrittori di Half-Life 2, è tornato alle dipendenze di Valve. La notizia ha cominciato a fare il giro della rete dopo la comparsa di una presunta e-mail di Gabe Newell, ma è stata presto confermata dalla presenza del nome di Wolpaw nei crediti di Artifact, gioco di carte collezionabili approdato recentemente su Steam.

Lo scrittore, oltre che sui due titoli sopramenzionati, ha messo lo zampino anche su Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal e Portal 2. In sostanza, su alcuni dei più grandi successi di Valve degli ultimi 15 anni. Nel mese di febbraio del 2017 decise di seguire le orme di un altro autore, Marc Laindlaw, e lasciare la compagnia. Poco dopo fece lo stesso anche il loro collega Jay Pinkerton. Quest'ultimo, per fortuna, è tornato sui suoi passi nel luglio del 2018, e siamo felici di apprendere che ha fatto lo stesso anche Wolpaw.

L'esodo dei tre destò molta preoccupazione tra i fan della compagnia di Gabe Newell, che non pubblica un titolo di stampo narrativo per giocatore singolo da un bel po' di anni oramai. I due ritorni, in ogni caso, ora ci fanno guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Al momento, non sappiamo su cosa stanno lavorando Pinkerton e Wolpaw: in molti sono pronti a scommettere sul rumoreggiato Half-Life VR, ma sappiamo tutti che il titolo più desiderato in assoluto è un altro... Half-Life 3!