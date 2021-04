Erica arriva a maggio su PC, data di uscita e prezzo

Flavourworks ha annunciato che Erica arriverà su PC il 25 maggio dopo aver fatto il suo debutto su PC nel 2019 e su App Store all'inizio di quest'anno. Il gioco sarà disponibile su Steam solo in formato digitale al prezzo di 9,99 euro.

Preparati a immergerti in un thriller live action interattivo che unisce il mondo del cinema a quello dei videogiochi come mai prima d'ora. Indossa i panni di Erica, una ragazza tormentata dagli incubi sull'omicidio del padre. Man mano che gli eventi traumatici della sua infanzia torneranno a galla tramite nuovi orribili indizi, toccherà a te svelare la scioccante verità.

Tutti coloro che compreranno Erica durante la prima settimana di lancio su Steam otterranno il 10% di sconto sul prezzo di listino. La versione PS4 è stata pubblicata da Sony Interactive Entertainment (ora PlayStation Studios) sotto l'etichetta PlayStation PlayLink (insieme a produzioni come Hidden Agenda, Planet of the Apes Last Frontier e Sapere E' Potere) mentre le versioni iOS e PC sono pubblicate in maniera indipendente da Flavourworks.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Erica, un thriller interattivo dal forte taglio cinematografico, un gioco non privo di difetti che ma che non faticherà a conquistare gli amanti dei colpi di scena e delle emozioni forti.