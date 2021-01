Erica, l'esclusiva PS4 arriva su mobile: il thriller interattivo disponibile su iOS

In occasione dell'edizione 2019 della Gamescom di Colonia, Sony aveva annunciato la pubblicazione a sorpresa di Erica, un interessante thriller interattivo sviluppato da Flavourworks.

Il titolo mette in scena un intrigante thriller interattivo, realizzato completamente in live action. Esperimento ambizioso apparso in esclusiva su PlayStation 4, Erica è parte della collana PlayLink. Il gioco, che vede la partecipazione nel ruolo di protagonista dell'attrice britannica Holly Earl, può infatti essere giocato senza l'utilizzo del controller, ma ricorrendo ad un'App Companion disponibile su App Store e Google Play. Osservando sullo schermo della propria TV il dipanarsi dell'avventura, i giocatori possono utilizzare il proprio smartphone per mutare e indirizzare l'evoluzione della vicenda narrata in Erica.



Già parzialmente legato al mercato mobile, Erica si è ora trasformata in un'avventura che può essere vissuta in maniera integrale su dispositivi iOS. Ad annunciarlo è FlavourWorks, che ne conferma l'approdo su dispositivi Apple. Ora disponibile su App Store, il thriller dalla natura interattiva può essere scaricato in maniera gratuita, ma per sbloccare effettivamente il gioco sarà poi necessario procedere ad una microtransazione del valore di 3,49 euro. Per maggiori informazioni sul titolo, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate la ricca recensione di Erica redatta dal nostro Giuseppe Carrabba.