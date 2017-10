Erica: tanti nuovi dettagli su trama, gameplay, longevità e rigiocabilità

Jack Attridge, Creative Director presso Flavourwork, ha rivelato tante nuove interessanti informazioni su Erica , live drama interattivo per Playstation 4 presentato nella giornata di ieri sul palco della

"Erica è un live drama interattivo che non presenta alcun elemento in grafica 3D. Ciò significa che potrete interagire con un film senza alcuna soluzione di continuità, provando una sensazione completamente cinematografica. Il ritmo e il valore della produzione è pari a quella di una produzione hollywoodiana, la differenza è che in Erica l'utente partecipa attivamente guidando l'omonima protagonista nel suo viaggio. Durante lo sviluppo, abbiamo fatto in modo che fosse facilmente giocabile per tutti e con PlayLink abbiamo esteso l'esperienza ai dispositivi touchscreen, rendendo il gioco ancora più tangibile favorendo così l'immersione. Tutto è basato sul contatto con le ambientazioni: per esempio, sarà possibile asciugare delicatamente una lacrima dalla guancia di Erica, o sfogliare le pagine di un libro per scavare più a fondo nel suo mondo.

Erica è una giovane donna che deve fare i conti con una traumatica esperienza infantile che continua tormentarla anche da adulta. Un vecchio amico di famiglia la contatta credendo che i suoi ricordi possano essere la chiave per identificare un assassino a piede libero, tuttavia poco dopo anche il killer prova a contattarla. Bloccata fra due versioni differenti della verità, il giocatore dovrà decidere di chi fidarsi e cosa credere. Essendo interamente girato in in live action, sarà possibile decidere di chi fidarsi guardando i personaggi negli occhi. Le performance possono avere così tante sfumature e i dettagli del mondo possono essere così profondi, per questo sapevamo di voler raccontare la nostra storia in live action. Tutte le scelte degli utenti hanno un impatto sulla trama e, inoltre, tutte le azioni fisiche hanno una conseguenza sullo svolgimento delle scene. Ad esempio, aprire una porta con impeto invece che delicatamente potrebbe attirare attenzioni non volute su Erica. In questo gioco, le azioni sono spesso più importanti delle parole".

Parlando ai microfoni di Dualshockers, Jack Attridge ha inoltre confermato che Erica durerà più o meno quanto un film, ovvero un'ora e mezza/due, e che data la sua natura il titolo può vantare una grande rigiocabilità.