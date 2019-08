Erica, il thriller interattivo per Playstation 4 pubblicato a sorpresa: ora disponibile!

Dopo aver annunciato, completamente a sorpresa, l'acquisto di Insomniac, Sony comunica un altra notizia decisamente inattesa, dal palco dell'Opening Night Live della Gamescom 2019.

Nel corso dell'evento condotto da Geoff Keighley si è infatti finalmente tornati a parlare di Erica, un thrille interattivo per Playstation 4 presentato per la prima volta al pubblico nel corso del 2017. In seguito erano stati diffusi interessanti dettagli sul gameplay e la longevità del titolo. Ora, Sony ha condiviso con la community videoludica un nuovo trailer dedicato al progetto, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con quest'ultimo, totalmente a sorpresa, il colosso videoludico ha annunciato che il gioco è disponibile su Playsatation 4...a partire da oggi, lunedì 19 agosto! Al termine del trailer appare infatti la poco equivocabile dicitura "Out Now": ve lo aspettavate?