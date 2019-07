Gli eroi di Dragon Quest arriveranno in Super Smash Bros Ultimate entro fine luglio?

Nintendo of America ha pubblicato un video dedicato alle uscite estive di Switch, tra cui Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero e Fire Emblem Three Houses. La Clip mostra anche alcune sequenze di gameplay di Super Smash Bros Ultimate con protagonisti gli eroi di Dragon Quest.

Inizialmente il video riportava "luglio" nel titolo, mese poi sostituito con il più generico termine "estate"... il leak involontario però sembra essere servito: l'eroe di Dragon Quest arriverà durante il mese corrente nel roster di Super Smash Bros Ultimate?

Il crossover Dragon Quest XI per Super Smash Bros è stato annunciato allo scorso E3 di Los Angeles con lancio previsto per l'estate 2019, come detto le probabilità che il DLC possa uscire a luglio sono a questo punto decisamente elevate. Un buon modo per promuovere l'uscita di Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta S Definitive Edition su Nintendo Switch, prevista per il 27 settembre.

Restiamo in ogni caso in attesa di conferme da parte di Nintendo, una comunicazione ufficiale in merito potrebbe arrivare già nelle prossime ore.