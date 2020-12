Gli eroi di Giochi, Anime e Serie TV augurano Buone Feste ai Lettori di Everyeye!

Si avvia ormai al termine questo complesso 2020, con il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo anno pronto a prendere il via entro poche ore: per l'occasione, la Redazione di Everyeye ha messo a punto degli auguri davvero speciali!

Per accogliere con il giusto entusiasmo l'esordio del 2021 - videoludico e non - una selezione di ospiti di eccezione ha deciso di farci compagnia in un video decisamente speciale. Dall'universo del doppiaggio italiano, gli interpreti di celebri personaggi di anime e videogiochi hanno prestato la loro voce per la realizzazione di una carrellata di auguri all'insegna dell'ironia e del buon umore.

All'appello hanno risposto illustri professionisti del settore, che rappresentano mondi virtuali che spaziano da Dragon Ball e My Hero Academia a One Piece e L'Attacco dei Giganti, senza dimenticare Assassin's Creed: Valhalla e Cyberpunk 2077. Di seguito, l'elenco dei doppiatori che hanno preso parte all'iniziativa targata Everyeye:

Alessandro Campaiola : voce di Eren (L'attacco dei giganti) e Saitama (One Punch Man), Barry Allen (The Flash);

: voce di Eren (L'attacco dei giganti) e Saitama (One Punch Man), Barry Allen (The Flash); Jacopo Calatroni : Peter Parker in Marvel's Spider-Man di Insomniac Games;

: Peter Parker in Marvel's Spider-Man di Insomniac Games; Federico Viola : interprete di V in Cyberpunk 2077, Bakugo (My Hero Academia) e di Eivor in Assassin's Creed: Valhalla;

: interprete di V in Cyberpunk 2077, Bakugo (My Hero Academia) e di Eivor in Assassin's Creed: Valhalla; Claudio Moneta : voce di Goku (Dragon Ball);

: voce di Goku (Dragon Ball); Gianluca Iacono : interprete di Vegeta (Dragon Ball), oltre che voce italiana di Gordon Ramsey e Marshall Eriksen (How I Met Your Mother);

: interprete di Vegeta (Dragon Ball), oltre che voce italiana di Gordon Ramsey e Marshall Eriksen (How I Met Your Mother); Emanuela Pacotto : voce di Bulma (Dragon Ball), Nami (One Piece), Jessie (Pokémon) e Sakura (Naruto);

: voce di Bulma (Dragon Ball), Nami (One Piece), Jessie (Pokémon) e Sakura (Naruto); Renato Novara : interprete di Ezio Auditore (Assassin's Creed), Rufy (One Piece) e Oliver Hutton (Holly e Benji);

: interprete di Ezio Auditore (Assassin's Creed), Rufy (One Piece) e Oliver Hutton (Holly e Benji); Stefano Onofri: voce di Lupin III nella storica serie animata;

Il filmato è disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!

Nel ribadire l'augurio di un felice anno nuovo, la Redazione di Everyeye ringrazia tutti i professionisti che hanno prestato la propria voce, contribuendo alla realizzazione di questo speciale video.