Gli eroi di Soul Hackers 2 combattono nel gameplay trailer: nuovi dettagli su bonus e DLC

Le fucine digitali di ATLUS ci rituffano nelle atmosfere di Soul Hackers 2 con il terzo gameplay trailer e una scheda che descrive con dovizia di particolari tutti i DLC e i bonus previsti per gli acquirenti delle versioni digitali.

Con la partenza della fase di preordini prevista per il 9 giugno in Giappone, la software house nipponica invita gli appassionati a prenotale Soul Hackers 2 nella sua versione digitale per ricevere un costume speciale di Persona 5 e un pacchetto aggiuntivo che comprenderà diversi brani da utilizzare ingame come sottofondo. Ma non è tutto.

ATLUS prevede infatti di lanciare una versione speciale di Soul Hackers 2 per il 25° annivesario della serie: questa nuova edizione comprenderà l'album con i brani rimasterizzati di Soul Hackers, un artbook celebrativo e due completi per Mary e Ai-ho. Quanto alla versione Steam, i preordini di Soul Hackers 2 dovrebbe partire il 10 giugno in Giappone e nei giorni successivi in Occidente: in questo caso, chi prenoterà il gioco sulla piattaforma digitale di Valve potrà accedere al pacchetto All-in-One per denaro ed Esperienza e allo scenario aggiuntivo di Lost Numbers.

Il programma delle espansioni prevede infine dei contenuti scaricabili che aggiungeranno costumi e brani musicali di sottofondo provenienti da altri videogiochi di ATLUS come Devil Summoner Soul Hackers. Sempre nei piani dei DLC stilati dagli sviluppatori ci saranno anche dei pacchetti aggiuntivi che sbloccheranno le "versioni demoniache" di Masa e Masakado, oltre a dei DLC per velocizzare l'acquisizione di denaro ingame e Punti Esperienza.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che lo spinoff di Megami Tensei Soul Hackers 2 sarà disponibile in Europa dal 26 agosto su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.