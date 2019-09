Gli eroi di Sword Art Online Alicization Lycoris combattono al TGS in nuovi video gameplay

Nel corso del Tokyo Game Show 2019, i vertici di Bandai Namco hanno invitato tutti gli appassionati di action ruolistici a immergersi nelle colorate atmosfere fantasy di Sword Art Online Alicization Lycoris con una nuova serie di immagini e di scene di gameplay.

Il ricchissimo materiale multimediale offertoci dagli autori giapponesi conferma che il cast di personaggi interpretabili sarà composto da Cardinal, Selka, Ronye Arabel e Tiese Shtolienen. L'altra grande novità di SAO Alicization Lycoris dal TGS 2019 è rappresentata dall'annuncio dei Glacis Fields, una regione completamente esplorabile e piena di misteri da risolvere.

Nel corso dell'avventura, i cultori di JRPG potranno creare dei party e impartire ordini combinando liberamente le diverse abilità di ciascun protagonista: solo i giocatori più abili sapranno avere la meglio sugli avversari più ostici. E questo, senza considerare l'impegno richiesto per apprendere e padroneggiare alla perfezione un sistema di combattimento tanto profondo da prevedere ben due tipi di mosse finali, le Finish Arts e le Super Arts.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alle immagini e ai video dal TGS di Sword Art Online Alicization Lycoris e rimaniamo in attesa di conoscere la data di lancio occidentale dell'ultima fatica ruolistica di Reki Kawahara, pur essendo perfettamente consapevoli del fatto che bisognerà pazientare fino al 2020 per poter tuffarci in questo universo fantasy su PC, PlayStation 4 e Xbox One.