Gli eroi di Trine 4 combattono in cooperativa nel nuovo video gameplay del PAX West

I vertici di Modus Games e gli autori di Frozenbyte volano a Seattle per mostrare al pubblico del PAX West 2019 una nuova video dimostrazione di Trine 4 The Nightmare Prince, il prossimo atto di questa apprezzata avventura fantasy venata di elementi puzzle platform.

Il nuovo trailer, della durata di sette minuti, regala delle scene di gameplay inedite con protagonisti la ladra Zoya, il cavaliere Pontius e il mago Amadeus, ai quali si aggiungerà un quarto utente per dare vita, per la prima volta dall'inizio di questa variopinta saga, a una modalità cooperativa a 4 che promette di infondere originalità alle meccaniche di gioco tra combattimenti e risoluzione di enigmi ambientali.

Con The Nightmare Prince, gli sviluppatori finlandesi cercheranno così di superare le contraddizioni del capitolo precedente attraverso una sana iniezione di originalità e di contenuti inediti che passerà dall'introduzione di scenari con puzzle più complessi, di nuove animazioni per ciascuno degli eroi interpretabili e di un comparto grafico ancora più fiabeschi.

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo video di gioco del PAX West 2019, vi ricordiamo che Trine 4 The Nightmare Prince arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 8 ottobre. Su queste pagine trovate un interessante video dietro le quinte in cui i ragazzi di Frozenbyte discutono delle sfide affrontate nel dipingere il quadro interattivo di Trine 4.