Errore di prezzo? Case per Pc Corsair super raffreddante a un prezzo SCHOCK

Corsair iCUE 2000D RGB AIRFLOW Mini-ITX PC Case - Mini-ITX Form-Factor è quello che ci vuole per combattere l'innalzamento della temperatura in caso di calore esterno elevato e/o uso intensivo. Design salvaspazio ideale per build con fattore di forma ridotto, con un flusso d'aria abbondante. Oggi puoi prenderlo con il 10% di sconto, 124 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Pannelli in rete rimovibili e qualità premium CORSAIR. Case di dimensioni ridotte e grande in termini di prestazioni di raffreddamento.

Il formato Mini-ITX con soli 24,4 litri di volume occupa poco spazio sopra o sotto il desktop, con dimensioni di 271 mm x 200 mm x 450 mm.

I pannelli frontali e laterali in rete di acciaio rimovibili offrono un'abbondante ventilazione da quasi tutti i lati del sistema per il massimo potenziale di raffreddamento.

Supporto GPU a tre slot. E' possibile installare comodamente una scheda grafica a tre slot fino a 320 mm di lunghezza, per un sistema di fascia alta ad alte prestazioni che occupa uno spazio minimo.

Raffreddamento ITX estremo, per un interno ottimizzato per il raffreddamento che si adatta a ventole incredibili da 9 x 120 mm o 2 x 140 mm, insieme a più radiatori, tra cui un 360 mm sul lato e 240 mm nella parte posteriore (a seconda delle dimensioni della GPU).

Oggi puoi prenderlo con il 10% di sconto, quindi paghi solo 124€.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?