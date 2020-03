L'ESA conferma: l'E3 2021 si farà, ma sarà diverso

Le preoccupazioni di molti, alla fine, si sono rivelate più che fondate: la fiera più grande e attesa del settore videoludico, l'E3 2020, è stata cancellata: una decisione difficile, ma necessaria, vista la gravità della situazione.

L'Entertainment Software Association (ESA), che gestisce l'organizzazione dell'evento, non s'è persa animo e già ha cominciato a pianificare il futuro. Con un comunicato inviato alla redazione di GameSpot, ha specificato non solo che l'E3 2021 si farà, ma anche che sarà un'edizione diversa dal solito. "Non vediamo l'ora di preparare per voi l'E3 2021, un evento rivisitato che riunirà assieme i fan, i media e l'industria in uno showcase che celebrerà l'industria videoludica globale".

Cosa intendeva dire, l'ESA, quando ha parlato di un evento rivisitato? Difficile dirlo al momento, visto che siamo reduci dalla cancellazione della manifestazione di quest'anno e all'E3 2021 manca ben più di un anno. Dalle sue parole, in ogni caso, sembra che l'organizzazione voglia dare ancora più importanza alla comunità dei videogiocatori, abbattendo i muri che la separano dall'industria vera e propria. In passato, ricordiamo, l'E3 era un evento accessibile solo alla stampa, e solo dal 2017 ha aperto le sue porte al pubblico generalista. L'ESA, inoltre, deve riguadagnare la fiducia dei media, dopo la fuga di informazioni del 2019, con i dati di oltre 2.000 giornalisti divenuti di dominio pubblico.

Nel frattempo, le singole compagnie si stanno muovendo in maniera autonoma per organizzare degli show online: in prima fila ci sono Microsoft e Ubisoft.