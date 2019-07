Escape from Lost Valley: annunciato il nuovo gioco della serie Turok!

Vi ricordate il violentissimo e cattivissimo Turok? Uno dei franchise più brutali degli anni '90 sta per tornare... in una nuova veste. Dimenticatevi di Turok Dinosaur Hunter e Turok 2 Seeds of Evil e date il benvenuto a Turok Escape from Lost Valley!

Turok Escape from Lost Valley viene definito un action adventure in terza persona con protagonista Turok, impegnato a ritrovare la via per tornare a casa. Il gioco è comparso a sorpresa su Steam dove viene indicata una uscita decisamente ravvicinata, prevista per il 25 luglio 2019.

Sviluppato da Pillow Pig Games e pubblicato da Universal Studios Interactive Entertainment, Turok Escape from Lost Valley segna il ritorno della serie in una forma decisamente diversa rispetto a quella portata al successo da Acclaim tra la prima metà degli anni '90 e gli inizi degli anni 2000.

Al momento non sono stati annunciati porting per console o piattaforme mobile, anche il prezzo non è stato reso noto, ne sapremo certamente di più a ridosso dell'uscita.