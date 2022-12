Escape from Tarkov Arena: nuove immagini svelano mappe, classi e modalità

A poche ore dal wipe di fine 2022 che ha coinvolto Escape From Tarkov, il team di sviluppo del celebre sparatutto ha diffuso una generosa quantità di immagini legate ad Escape from Tarkov Arena, svelando così nuove informazioni sul titolo competitivo.

Osservando la galleria pubblicata da Battlestate Games su Twitter, è possibile finalmente avere la conferma della presenza di una modalità competitiva, la quale consentirà ai giocatori più abili di scalare le classifiche globali. Oltre alla divisione fra modalità amichevoli e ranked, il gioco propone anche diversi set di regole: uno degli screenshot mostra il deathmatch a squadre, il tutti contro tutti e Shootout Tournament, una modalità extra che dovrebbe ispirarsi allo Scontro di Call of Duty e che prevede la partecipazione di squadre da uno/due/tre utenti che si sfidano in un mini-torneo. Passando invece alle mappe, le immagini confermano la presenza di tre arene: Equator (quella che si vede negli screenshot e nel trailer d'annuncio di Escape From Tarkov Arena), Air Pit e Bay 5.

L'ultimo dettaglio che emerge dalle immagini è relativo alle classi, visto che viene mostrata una schermata attraverso la quale i giocatori possono spendere la valuta in game per sbloccare uno nei numerosi loadout che includono corazze, armi ed accessori. Fra questi troviamo le categorie Assalto, Combattimento ravvicinato, Scout e Cecchino.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che Escape from Tarkov Arena non ha ancora una data d'uscita ufficiale ed è probabile che sia in uscita non prima della seconda metà del prossimo anno.