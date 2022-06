Escape from Tarkov Arena: lo sparatutto stand-alone 'gladiatorio' si presenta in video

I ragazzi di Battlestate Games annunciano ufficialmente Escape from Tarkov Arena, un'esperienza sparatutto stand-alone ambientata nell'omonima dimensione dell'ormai celebre sparatutto multiplayer Escape from Tarkov.

Il nuovo progetto firmato dal team di Battlestate comprenderà diverse modalità multiplayer PvP e PvE "dal gameplay gladiatorio", come affermano gli stessi autori sottolineando la presenza di un profondo sistema di progressione per armi ed equipaggiamenti, delle graduatorie online costantemente aggiornate e delle funzionalità uniche per i giocatori di lungo corso di Escape from Tarkov.

Lo sparatutto spinoff di EFT presenterà perciò un'atmosfera familiare per i fan della serie, pur calandoli in un contesto ludico più immediato all'interno di arene con battaglie da svolgersi tra i membri della misteriosa organizzazione guidata dall'Host degli Arena Masters. La rinuncia alle meccaniche survival e alle dinamiche di gioco open world sarà perciò controbilanciata da un gunplay stratificato e "dall'anima hardcore", con tante possibilità offerte al giocatore nella personalizzazione dell'equipaggiamento del proprio soldato digitale.

Il lancio di Escape from Tarkov Arena dovrebbe avvenire nel corso del 2022 su PC: il titolo sarà proposto ad un prezzo che deve essere ancora annunciato, ma potrà essere riscattato gratuitamente da tutti gli acquirenti delle espansioni o dei pacchetti premium del gioco originario.