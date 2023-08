Escape from Tarkov Arena: nuovo video gameplay per lo shooter competitivo

Nel corso della Gamescom 2023 è tornato a mostrarsi anche Escape from Tarkov Arena, lo sparatutto in prima persona che offrirà un'esperienza molto diversa rispetto a quanto visto nel precedente titolo di Battlestate Games.

Il gioco è infatti il protagonista di un nuovo gameplay trailer che permette ai giocatori di vederlo in azione nel dettaglio. Il filmato in questione contiene sequenze estratte da buona parte delle sette mappe che potremo trovare al lancio: Sawmill, Bays, Air Pit, Equator, The Bowl, The Box e Resort.

Come si può notare dal video, il EFT Arena non è un extraction shooter ma uno sparatutto competitivo classico caratterizzato da numerose modalità, molte delle quali sono strutturate in round e non permettono il respawn in caso di morte. Proprio per questo motivo, in ogni match occorre fare molta attenzione sia in fase di scelta dell'equipaggiamento che sul campo, quando dietro ogni angolo potrebbe nascondersi un nemico in agguato. Per chi non lo sapesse, il gioco dovrebbe includere anche una modalità cooperativa PvE, sebbene al momento non si conoscano molti dettagli su tale componente dello sparatutto.

Vi ricordiamo che la data d'uscita del gioco è ancora sconosciuta, ma gli sviluppatori hanno da poco aperto i pre-order e hanno confermato che gli acquirenti dell'edizione più costosa di Escape From Tarkov lo riceveranno gratuitamente.

Avete già letto i dettagli su mappe, classi e modalità di Escape From Tarkov Arena?