Escape From Tarkov: le migliori Armi da avere assolutamente

Dopo avervi consigliato le impostazioni grafiche più vantaggiose da settare in Escape From Tarkov, in questa mini-guida vi parleremo delle migliori armi da usare nello shooter di Battlestate Games.

Trattandosi di un FPS dalle meccaniche realistiche, in Escape From Tarkov la precisione e l'affidabilità delle armi giocano un ruolo ancora più importante. Per questo motivo, abbiamo deciso di parlarvi delle migliori bocche da fuoco da usare nel gioco.

Le migliori armi in assoluto di Escape From Tarkov

Quelle che stiamo per elencare sono le migliori armi disponibili in Escape From Tarkov. Sono precise, maneggevoli e, soprattutto, possono perforare anche le armature più pesanti scegliendo le munizioni giuste.

M4A1

Il fucile d'assalto M4A1 è stato progettato sulla base dell'AR-15, e si presenta come una variante più leggera dell'M14A2. In Escape from Tarkov è la scelta migliore per gli scontri a medio raggio, in quanto offre ottime caratteristiche di maneggevolezza, che possono essere ulteriormente migliorate con le mod. Anche usando le munizioni standard può perforare le armature di classe 4.

AK-74N

L'AK-74N è una variante dell'AK-74 standard che include in aggiunta il mirino notturno. Non è preciso come l'M4 e richiede alcune mod per raggiungere prestazioni eccellenti. L'Ak-74N può perforare le armature di tipo 4 con un'adeguata scelta di munizioni. Nel complesso, questo è uno dei migliori fucili d'assalto del gioco.

RSASS

Il Remington Semi-Automatic Sniper System (o RSASS) è un fucile da cecchino rapido e preciso. Grazie alla sua potente cartuccia da 7,62x51 mm, perfora facilmente qualsiasi armatura disponibile nel gioco. La modalità di fuoco semi-automatica offre un grande vantaggio tattico dalla lunga distanza. Questo è senza dubbio il miglior fucile di precisione di Escape From Tarkov.

AS VAL

La carabina d'assalto VAL è stata progettata per le forze speciali dell'URSS. È dotata di un soppressore integrato ed è una delle migliori armi per gli approcci furtivi. Usa delle potenti munizioni subsoniche 9x39mm, ed è in grado di perforare qualsiasi tipo di armatura. Tuttavia, non è la soluzione ideale negli scontri ravvicinati.

VSS Vintorez

Il VSS Vintorez è un fucile da cecchino a soppressione progettato in Unione Sovietica per le forze speciali. Utilizza le stesse munizioni del VAL e come tale presenta gli stessi punti di forza e gli stessi svantaggi. In mani esperte, tuttavia, questa è la migliore arma furtiva del gioco.

Se avete bisogno di altri consigli per lo shooter di Battlestate Games, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Escape From Tarkov, con trucchi e consigli utili per sopravvivere e avere la meglio sugli avversari.