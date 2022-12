Escape From Tarkov, arriva wipe di fine 2022 con nuove armi e mappa urbana inedita

Lo scorso marzo il futuro di Escape From Tarkov sembrava incerto, dato che il team russo di Battlestate Games non si è fatto sentire per quasi l’intero 2022. Nelle ultime settimane, però, si è tornati a parlare molto del prossimo update per il celebre FPS survival che, proprio oggi, vedrà il wipe del server per inaugurare una nuova stagione.

Battlestate Games ha infatti confermato in queste ore la distribuzione della patch 0.13 per Escape From Tarkov, con la quale – come da tradizione – i giocatori dovranno ricominciare da capo la loro avventura nel titolo dopo oltre sei mesi. Si tratta non soltanto di nuovi stimoli per i veterani del titolo, ma anche dell’occasione perfetta per consentire ai neofiti di approcciarsi con tranquillità a una delle esperienza multiplayer più ostiche nel mondo dei First Person Shooter.

Oltre alla cancellazione dei progressi si trovano poi molte altre novità, come si può comprendere dalle note ufficiali fornite dagli sviluppatori: in primis, arriva una nuova mappa chiamata “Streets of Tarkov”, focalizzata su un’esperienza urbana senza precedenti in EFT grazie all’inserimento di edifici elaborati, cinema, fabbriche abbandonate, complessi residenziali e molti altri punti chiave. Battlestate Games la colloca nella regione di Norvinsk nel nord-ovest della Russia, spiegando che le case sono state evacuate dalla popolazione in seguito al conflitto tra PMC USEC e BEAR, e che le forze rimanenti lottano per scappare dalla città tra strade aperte e stretti corridoi negli appartamenti.

Ad accompagnare la mappa sono miglioramenti standard e rari conferiti ad armature ed armi tramite kit di riparazione, oltre a modifiche al nascondiglio e alla modalità cooperativa. L’aggiornamento 0.13 include infine nuove abilità per armature leggere e pesanti e le seguenti armi: UBGL, SR-2M 9×21 SMG, Steyr AUG A1 e A3, Glock 19X 9×19, e revolver RSH-12.

Tutto ciò a brevissimo sarà disponibile su Escape From Tarkov: l’implementazione della patch è iniziata alle 07:30 ore italiane e dovrebbe concludersi attorno alle nostre 15:00. Siete pronti a lanciarvi sul campo di battaglia? Se volete qualche aiuto, ecco una guida per iniziare a giocare ad Escape From Tarkov.