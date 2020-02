Escape From Tarkov: in arrivo un'ondata di sconti su tutte le edizioni

Siete incuriositi da Escape From Tarkov e siete in attesa di uno sconto per farlo vostro su PC? Allora sappiate che nel corso dei prossimi giorni sarà possibile acquistare una delle numerose versioni del gioco ad un prezzo scontato.

La promozione, annunciata dal team russo sulla pagina ufficiale Facebook del gioco, partirà alle ore 22:01 di domani, 22 febbraio 2020, e si concluderà alle ore 21:59 di lunedì 24 febbraio. Durante questo breve lasso di tempo, Battlestate Game celebrerà la festività russa che prende il nome di Giorno dei difensori della Patria tagliando il 20% dal costo di qualsiasi edizione del gioco disponibile sul sito ufficiale. Ciò significa che la versione standard del gioco avrà un costo di circa 28 euro al posto dei soliti 35. L'edizione Left Behind vi costerà invece 46 euro e la Edge of Darkness, la più costosa di tutte, avrà un prezzo di 88 euro. Va precisato che al costo del gioco dovrete aggiungere anche l'importo dell'iva, il quale sarà visibile solo al momento del pagamento.

Vi ricordiamo che il gioco continua ad essere tra i più popolari su Twitch e, a causa del sensibile aumento del numero di giocatori, il team di sviluppo è stato costretto ad aumentare il numero dei server di Escape From Tarkov, che vanta ora anche un server milanese.