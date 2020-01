Escape From Tarkov: come ottenere e guadagnare Euro

Oltre ai Dollari e ai Rubli, l'Euro è una delle valute presenti in Escape from Tarkov. Se vi state domandando come è possibile ottenerli, in questa mini-guida vi spiegheremo come guadagnare e accumulare Euro nello shooter di Battlestate Games.

A differenza dei Dollari e dei Rubli, gli Euro non possono essere guadagnati vendendo oggetti a un commerciante. Come è possibile ottenerli allora? Di seguito elenchiamo i metodi più veloci ed efficaci per accumularli nel gioco.

Ottenere gli Euro da Skier

Il metodo più veloce per ottenere gli Euro è quello di rivolgersi a Skier. Questo mercante sarà in grado di vendervi gli Euro, ma solo dopo che avrete raggiunto con lui un livello di lealtà pari almeno a 3. È possibile incrementare il livello di lealtà con Skier secondo il seguente schema:

Livello 1 : il livello di default che avrete dall'inizio.

: il livello di default che avrete dall'inizio. Livello 2 : raggiungendo il livello 15 con il vostro personaggio, 20 di reputazione e dopo aver ottenuto 1.100.000 con le vendite.

: raggiungendo il livello 15 con il vostro personaggio, 20 di reputazione e dopo aver ottenuto 1.100.000 con le vendite. Livello 3 : raggiungendo il livello 28 con il vostro personaggio, 40 di reputazione e dopo aver ottenuto 1.600.000 con le vendite.

: raggiungendo il livello 28 con il vostro personaggio, 40 di reputazione e dopo aver ottenuto 1.600.000 con le vendite. Livello 4: raggiungendo il livello 35 con il vostro personaggio, 75 di reputazione e dopo aver ottenuto 2.600.000 con le vendite.

A caccia di Euro per la mappa

Mentre fate salire il vostro livello di lealtà con Skier, potreste provare a raccogliere qualche Euro mentre esplorate la mappa. Non sono così comuni come i rubli, ma avrete modo di trovarli durante le vostre escursioni.

In particolare vi consigliamo di controllare dormitori e camere d'albergo, caveau, cassette di sicurezza e registratori di cassa, dato che sono i punti della mappa in cui è possibile trovare più facilmente gli Euro.

Uccidete gli Scav

Gli Scav stanno quasi sicuramente cercando questa valuta tanto quanto voi, quindi ucciderli può essere un buon metodo per saccheggiare qualche Euro dalle loro tasche.

Vi suggeriamo di giocare nelle partite Custom o Shoreline e visitare le location in cui di solito si trovano gli Euro, come aree con dormitori, casseforti, registratori di cassa e così via. Gli Scav in cerca di Euro si trovano in genere in questi luoghi, quindi ha senso cacciarli lì se volete trovare questa valuta nelle loro tasche.

Acquistate gli Euro da Fence

Di tanto in tanto Fence fa scorta di euro, anche se è molto più difficile ottenerli da questo vendor invece che da Skier. Questo perché l'inventario di Fence è condiviso con tutti gli altri giocatori, che probabilmente stanno cercando di recuperare a loro volta una certa quantità di Euro.

Tuttavia è possibile sfruttare un piccolo trucco. L'inventario di Fence si reimposta a intervalli regolari, allo scadere del timer che potete vedere dall'inventario del commerciante. Quando il timer arriva a circa 10 secondi, disconnettetevi e riconnettetevi immediatamente. Ciò vi consentirà di visualizzare l'inventario aggiornato prima che il timer venga resettato per tutti gli altri giocatori, permettendovi di ottenere alcuni Euro facili. Siate veloce però, perché non sarete gli unici a conoscere questo trucco.

A proposito di oggetti e bonus disponibili nel gioco, ricordiamo che è possibile ottenere drop gratis su Twitch in Escape From Tarkov.