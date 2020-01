Escape From Tarkov: come risolvere i problemi del launcher all'avvio

Il successo di Escape From Tarkov è ormai sotto gli occhi di tutti, e sono sempre di più i giocatori attivi nello shooter di Battlestate Games. Diversi utenti, tuttavia, stanno riscontrando dei problemi tecnici all'avvio del gioco: in questa mini-guida vi forniamo alcune soluzioni per risolverli.

Se non riuscite ad avviare il launcher di Escape From Tarkov sul vostro PC, le seguenti indicazioni potrebbero aiutarvi a risolvere il problema. Vi forniamo diverse soluzioni, a partire da quelle più semplici: vi invitiamo a provarle tutte, fino a quando non riuscite ad avviare il gioco senza inconvenienti.

Soluzioni basilari

Reinstallate il launcher di Battlestate Games

Reinstallate il gioco

Riavviate il vostro PC

Aggiornate i driver del vostro PC, il framework .NET e Windows stesso

Avviate Escape From Tarkov come Amministratore

Entrate nella cartella in cui avete installato il gioco e cliccate con il tasto destro sul file "Escape From Tarkov.exe"

Selezionate "Proprietà" e cliccate sulla scheda "Compatibilità"

Spuntate la casella "Esegui questo programma come amministratore"

Applicate le modifiche apportate

Lasciate aperta la finestra del launcher

Andate nelle impostazioni del launcher di Escape From Tarkov

Scorrete il menu "Quando lancio il gioco"

Selezionate l'opzione "Mantieni la finestra del launcher aperta"

Attivate i controlli di integrità

Scorrete la freccia sotto il vostro nome nel launcher

Selezionate "Verifica integrità"

Attendete la fine del processo

Svuotate la cache

Ripete i passaggi della soluzione proposta sopra, ma alla fine selezionate l'opzione "Svuota cache"

Ripulite la cartella Temp di Windows

Premete in sequenza il tasto Windows + R per aprire la finestra di comando

Inserite il comando "%temp%"

Cercate e aprite la cartella del launcher di Escape From Tarkov

Eliminate i file temporanei

Seguendo una di queste procedure dovreste risolvere i problemi di avvio di Escape From Tarkov sul vostro PC. Anche voi avete riscontrato delle difficoltà ad avviare il gioco? Siete riusciti a risolvere i problemi seguendo le nostre indicazioni? Fatecelo sapere nei commenti, segnalando eventualmente la procedura che avete impiegato.

