Escape From Tarkov: tutti i dettagli sul ritorno dei Twitch Drop

Dopo il successo dell'ultima volta, https://www.escapefromtarkov.com/news/id/169 ha deciso di riportare i Twitch Drop su Escape From Tarkov, permettendo a tutti i giocatori dello sparatutto di accumulare bottino gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

A partire infatti dalle ore 11:00 italiane dell'11 giugno 2020 alla stessa ora del 22 giugno, basterà seguire una delle dirette consigliate sul sito ufficiale del gioco per avere l'opportunità di ricevere un drop. Dall'11 al 20 giugno gli streamer con i drop abilitati cambieranno costantemente, invece negli ultimi due giorni avranno tutti i Twitch drop attivi. Per poter ricevere i premi gratuiti, gli utenti in possesso di una copia di Escape From Tarkov devono assicurarsi di aver collegato il proprio profilo Twitch a quello del gioco direttamente dal sito ufficiale. Sempre sul sito ufficiale potete trovare l'elenco degli streamer con i drop attivi nel corso dei prossimi giorni, così da non rischiare di assistere ad una diretta che non permette di ottenere le ricompense. In ogni caso quelle abilitate ai drop mostreranno il classico messaggio poco sotto al titolo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che solo qualche giorno fa Escape From Tarkov ha accolto la traduzione in lingua italiana, la quale però è ancora nella sua prima fase e potrebbe presentare piccole imperfezioni.