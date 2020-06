Escape From Tarkov: è disponibile la traduzione in italiano

Il giorno tanto atteso da molti fan di Escape From Tarkov è finalmente arrivato: da oggi è infatti possibile aggiornare il gioco ed abilitare i sottotitoli in lingua italiana.

A darne l'annuncio sono stati gli stessi sviluppatori del particolare sparatutto in prima persona, i quali hanno comunicato attraverso i canali social ufficiali che i sottotitoli in lingua italiana sono ufficialmente disponibili e che a breve il gioco accoglierà anche la traduzione in turco. Come sottolineato da BattleState Games, la traduzione italiana è perfettamente utilizzabile in gioco ma non è da escludere che ci possa essere qualche errore di localizzazione o che l'abilitazione dei sottotitoli nella nostra lingua possa creare qualche problema con il titolo.

Ad accompagnare questa notizia c'è poi il lancio della versione in italiano del sito ufficiale di Escape From Tarkov, disponibile ora in sette diverse lingue. Sul sito del gioco non è solo possibile effettuare l'acquisto di una delle numerose edizioni del gioco ma anche dare uno sguardo alla wiki, che spiega nel dettaglio le complesse meccaniche dello sparatutto.

Nel caso l'arrivo dell'italiano nel gioco dovesse spingervi all'acquisto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida con i consigli per iniziare a giocare ad Escape From Tarkov.