Escape from Tarkov: DrDisrespect prende in giro Ninja con la sua 'collezione' di Dog Tag

A DrDisrespect, uno degli streamer più seguiti in circolazione, piace davvero tanto Escape From Tarkov, sparatutto in prima persona online che, nonostante sia ancora lontano dalla sua versione finale, sta riscuotendo un incredibile successo.

Il content creator californiano non perde mai l'occasione di mostrare tutto il suo apprezzamento nei confronti del gioco di Battlestate Games, ma stavolta lo ha fatto in maniera decisamente singolare, ovvero condividendo con i propri seguaci la sua (finta) collezione di Dog Tag! Per chi non lo sapesse, Escape From Tarkov include una meccanica che consente ai giocatori di appropriarsi della medaglietta di riconoscimento degli avversari eliminati in battaglia: più alto è il loro livello, maggiore è il valore dell'oggetto.

La collezione che DrDisrespect ha condiviso su Twitter, in ogni caso, non è reale, ed è stata modificata per prendersi bonariamente gioco di altri illustri streamer, tra i quali spiccano Ninja, che ad Escape From Tarkov nemmeno ci gioca, e Summit1g. Osservando con più attenzione, tra gli avversari che DrDisrespect avrebbe eliminato in battaglia ci sarebbero pure Jason Schreier, giornalista di Kotaku che non smette mai di regalarci indiscrezioni, e intere piattaforme come Mixer, Twitter e Reddit.

Escape From Tarkov, ricordiamo, è attualmente acquistabile in Accesso Anticipato solamente su PC al prezzo di 34,99 euro, mediante il sito ufficiale (non è ancora stato pubblicato su Steam o altre piattaforme digitale).