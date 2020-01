Escape From Tarkov: c'è anche Milano tra i nuovi server di gioco

A causa della sempre crescente popolarità di Escape From Tarkov, il team russo Battlestate Games è stato costretto ad aumentare il numero di server sparsi in tutto il mondo e, tra quelli aperti di recente, ce n'è uno tutto italiano.

Ecco di seguito l'elenco di tutti i nuovi server aperti nel corso degli ultimi giorni, il cui totale ammonta a 22:

10 server negli Stati Uniti (New York, Washington, Seattle, Los Angeles e Dallas)

2 server a Tokyo, in Giappone

1 server a Madrid, in Spagna

2 server a Krasnoyarsk, in Russia

2 server a Singapore

2 server a Hong Kong

1 server a Milano, in Italia

1 server a Amsterdam, in Olanda

1 server a Falkenstein, in Germania

Sembra però che questi sforzi non siano abbastanza da permettere ai giocatori di alcuni paesi di giocare serenamente e, pertanto, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo di ulteriori server non solo in America del Sud, Sud Africa e Indonesia ma anche in Brasile, paese dove il gioco è così popolare da aver ricevuto un aggiornamento con il doppiaggio in portoghese.

In attesa di scoprire le prossime novità del gioco, vi ricordiamo che Escape From Tarkov ha il doppio degli spettatori di Fortnite Battaglia Reale su Twitch, continuando ad occupare le prime posizioni dei più giocati sulla piattaforma di streaming targata Amazon.