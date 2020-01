Escape From Tarkov: quale fazione scegliere tra BEAR e USEC?

Quale fazione scegliere tra BEAR e USEC in Escape From Tarkov? Si tratta della prima scelta da compiere nello shooter di Battlestate Games. Per aiutarvi a prendere la decisione giusta per voi, di seguito vi spieghiamo quali sono le principali differenze tra le due fazioni del gioco.

La prima differenza sostanziale è che BEAR è una fazione russa, mentre USEC è una fazione americana. Questo si riflette nel particolare sistema di comunicazione di Escape From Tarkov, dove i giocatori possono scambiarsi messaggi e comandi di squadra utilizzando una serie di espressioni preimpostate.

Ovviamente i personaggi della fazione BEAR parleranno in russo, e quelli della fazione USEC parleranno in inglese. Se non masticate il russo, dunque, avrete qualche difficoltà a capire costa stanno dicendo i soldati della BEAR quando ricorrono alla chat in-game. In ogni caso, è sempre possibile utilizzare la chat audio come in qualsiasi altro gioco online.

Un'altra importante differenza consiste nelle armi e nell'equipaggiamento di cui potrete disporre all'inizio del gioco. Scegliendo la fazione BEAR vi ritroverete con armi di origine sovietica come l'AKS-74U, mentre con la fazione USEC inizierete con armi della NATO come l'MP5. Stando alle parole di Battlestate Games, inoltre, in futuro verranno aggiunti altri bonus di fazione specifici per i due gruppi: i soldati BEAR saranno più abili a usare le armi come i Kalashnikov e le armature pesanti, e i soldati della USEC saranno a loro volta più efficaci nell'utilizzo delle armi occidentali e della armature medio/leggere.

Al momento quale delle due fazioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti.