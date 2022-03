Escape From Tarkov: il futuro del gioco russo è incerto

Negli ultimi giorni stiamo assistendo alla difficile situazione che coinvolge il popolo ucraino, che deve fronteggiare l'invasione russa. Se da una parte anche il mondo videoludico sta prendendo provvedimenti contro la Russia, dall'altra c'è chi è preoccupato per i titoli in sviluppo proprio nella nazione che sta subendo l'isolamento.

Tra i prodotti in questione troviamo ovviamente Escape From Tarkov, lo sparatutto simulativo che vanta una corposa nicchia di appassionati in giro per il mondo. Come ben saprete, infatti, il team di sviluppo dello shooter, Battlestate Games, è russo e c'è quindi grande preoccupazione da parte della community su quello che sarà il futuro del gioco. Da quando è scoppiata la guerra, BSG si è chiusa nel silenzio e l'unico aggiornamento arrivato sui social è risalente a ieri ed è legato ad un piccolo update del gioco. Sembra quindi che non vi siano comunicazioni del team in merito al conflitto o al futuro del gioco e c'è chi ritiene che l'assenza di post al riguardo siano dovuti alla censura russa. Non a caso, infatti, i tentativi degli utenti di chiedere informazioni su Discord e Twitter sono stati prontamente rimossi e non permettono di comprendere quale sia la situazione attuale del team e del gioco.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su Escape From Tarkov, vi ricordiamo che la prossima settimana arriverà la beta di The Cycle Frontier, il free to play che prova a sfidare il titolo russo.