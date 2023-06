Escape From Tarkov, guerra ai dataminer: ban per chiunque diffonde informazioni nascoste

Battlestate Games, sviluppatore del celebre Escape From Tarkov, prende di petto la questione relativa ai dataminer che diffondono anticipatamente informazioni tenute nascoste al pubblico, promettendo un ban istantaneo a chiunque si infiltri illecitamente all'interno dei file del gioco.

La conferma arriva in un post ufficiale pubblicato dagli autori su Reddit, nel quale aggiungono che i provvedimenti non verranno presi soltanto verso i dataminer ma anche nei confronti di chiunque diffonda le stesse informazioni segrete su Escape From Tarkov emerse in rete. Non solo: oltre al ban, Battlestate Games assicura che verranno presi ulteriori provvedimenti nei confronti dei colpevoli, sebbene non abbia rivelato maggiori dettagli circa queste eventuali azioni aggiuntive.

"Nel corso degli anni c'è stato un incremento nella diffusione in rete di informazioni rubate dai dataminer, che hanno iniziato a comparire sempre di più non solo su siti web ma anche sui social media. Mentre alcuni giocatori credono che gli sviluppatori di Escape From Tarkov non condividono informazioni sui cambiamenti al gioco tenuti nascosti, vorremmo ricordare che ottenere qualunque tipo di dati senza permessi ufficiali corrisponde ad una violazione degli accordi di licenza", afferma Battlestate Games nel comunicato.

"Dai momenti immediatamente successivi la pubblicazione di questo comunicato - proseguono gli sviluppatori - inizieremo a prendere provvedimenti verso tutti coloro che condividono informazioni emerse da datamining: ciò comporterà il ban di tutti gli account in-game coinvolti". Battlestate Games afferma che questa mossa è stata decisa per tutelare "la maggioranza della community che vuole godersi gli eventi, il gioco ed il suo sviluppo esattamente come inteso dalla compagnia".

Non è la prima volta che il gioco si ritrova al centro di particolari controversie: a inizio 2023 il canale Twitch di Escape From Tarkov era stato bannato per un motivo piuttosto particolare.