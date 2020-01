Escape From Tarkov: migliori impostazioni e settaggi per vincere

Quali sono le migliori impostazioni da scegliere in Escape From Tarkov per ottimizzare le prestazioni del gioco e ottenere qualche vantaggio sugli avversari? Ve lo spieghiamo in questa mini-guida, aiutandovi ad aumentare le vostre chance di sopravvivenza nello shooter di Battlestate Games.

Risoluzione, frame rate, campo visivo, sensibilità del mouse, mappatura dei controlli e altro ancora. Giocare con le impostazioni giuste può fare la differenza sul campo di battaglia. Vediamo quali sono i settaggi migliori e che possono fare più al cavo vostro in Escape From Tarkov.

Controlli

La mappatura dei controlli è una faccenda molto personale. Cercate di trovare la configurazione di tasti con cui vi trovate più a vostro agio. Se volete migliorare le vostre performance di gioco, però, vi consigliamo di dare un'occhiata ai controlli di Escape From Tarkov usati da Shroud, uno degli streamer più competitivi in circolazione.

Risoluzione e Rapporto di Aspetto

Cercate di impostare la risoluzione di Escape From Tarkov a quella nativa del vostro monitor. Il gioco non è leggerissimo, ma seguendo le indicazioni contenute in questa guida dovreste riuscire a reggere la risoluzione nativa del vostro monitor (tipicamente 1920x1080) senza gravare sulle prestazioni. In caso contrario, abbassatela fino a ottenere un frame rate stabile.

Vi raccomandiamo comunque di mantenere il rapporto di aspetto del vostro monitor (16:9 o widescreen), in modo da non trascurare la visione periferica, di fondamentale importanza per individuare i nemici sul campo di battaglia.

Allargate il Campo Visivo

Il campo visivo (FOV) è un altro settaggio fondamentale per individuare i nemici in anticipo. Vi consigliamo di impostarlo almeno a 75, in modo da avere una buona visuale periferica.

Qualità Texture al massimo

La qualità delle texture è un parametro da non sottovalutare. Più sarà alta, più sarà facile distinguere i nemici dal resto dello scenario, in particolare da una certa distanza. Cercate di impostare la qualità delle texture al massimo. Se il vostro PC non è abbastanza potete per reggerla, impostatela su qualità media.

Abbassate il LOD

Abbassando il livello di dettaglio (LOD) otterrete un duplice vantaggio. Da un lato aumenterete le prestazioni del gioco, e dall'altro oggetti come erba e cespugli avranno un aspetto meno denso quando li guarderete da lontano, permettendo di individuare più facilmente i nemici che si nascondo al loro interno.

Visibilità Ombre al minimo

Come per il livello di dettaglio, abbassando il livello di visibilità delle ombre (shadow visibility) potrete ottenere due vantaggi in un colpo solo, aumentando le prestazioni del gioco e facilitando l'individuazione dei nemici da lontano. Impostando questo parametro al minimo (vala a dire 40), le ombre scompariranno gradualmente man mano che vi allontanerete di circa 40 metri da dove vengono proiettate. In questo modo, gli avversari che si trovano a oltre 40 metri di distanza saranno perfettamente visibili anche se si nascondono all'ombra.

Disattivate l'Antialiasing

Anche se l'Antialiasing migliora la qualità dell'immagine, rendendo i contorni più definiti, disattivarlo vi aiuterà a individuare più facilmente i movimenti dei nemici. Senza Antialiasing, infatti, i movimenti degli avversari saranno ancora più visibili a causa degli artefatti grafici provocati dall'assenza dell'AA. Come se non bastasse, inoltre, disattivando l'Antialiasing aumenterete anche le prestazioni del gioco.

Disattivate il V-sync

Il V-sync andrebbe sempre disattivato quando si gioca a un FPS competitivo. Questo settaggio tenta di far corrispondere il frame rate con la frequenza di aggiornamento dei monitor (misurata in Hz). La maggior parte dei monitor è a 60Hz, mentre alcuni monitor da gaming raggiungono i 120Hz o i 144Hz.

Se avete uno di questi monitor ad alta frequenza di aggiornamento, è probabile che disponiate di un PC in grado di gestire un frame rate altrettanto alto. In caso contrario, l'impostazione V-sync ridurrà il framerate di quasi la metà per sincronizzarlo con il monitor. Quindi potenzialmente invece di ottenere 50 fps, potreste ottenerne 30, cosa ovviamente da evitare in un gioco come Escape From Tarkov.

Disattivate SSOA e SSR

Vi consigliamo di disattivare anche le impostazioni SSOA (space ambient occlusion) e SSR (screen space reflections). Sono settaggi che appesantiscono le prestazioni del gioco, e che a conti fatti non vi daranno nessun vantaggio tangibile in termini di gameplay.

Filtro Anisotropico

Anche il filtro anisotropico non offre nessun vantaggio concreto in termini di gameplay. Impostate quello con cui vi trovate meglio, in base alla potenza hardware del vostro PC.

Nitidezza

Lo slider sharpen vi consente di migliorare la nitidezza dell'immagine. Se avete disattivato l'Antialiasing, vi consigliamo di portare questo slider al valore 1.1. In caso contrario, lasciatelo pure al valore di default.

Disattivate il Z-Blur

Se avete impostato il campo visivo (FOV) a 75, come vi abbiamo consigliato poco sopra, allora non c'è motivo di attivare il Z-Blur. Questa impostazione influenza più che altro il campo visivo, e solo in minima parte l'effetto blur dei movimenti verticali. Disattivarlo vi farà guadagnare anche qualcosa in termini di prestazioni.

Disattivate l'Aberrazione Cromatica

L'aberrazione cromatica si limita ad aggiungere una leggera linea di luce (o lucentezza) intorno agli oggetti che hanno sorgenti luminose dietro o che li circondano. Nulla di importante ai fini del gameplay, motivo per cui vi consigliamo di disattivarla per guadagnare sul fronte delle prestazioni.

Disattivate il filtro pellicola

Vi suggeriamo anche di disattivare il rumore/filtro pellicola (film), dato che si limita a sporcare la qualità dell'immagine e a renderla meno chiara, distraendovi dal vostro obiettivo principale: individuare i nemici e farli fuori.

Audio

Come ultimo consiglio vi raccomandiamo di non sottovalutare l'importanza dell'audio. Ascoltare il rumore dei passi o di una sparatoria può aiutarvi a individuare i nemici, e a leggere in anticipo ogni situazione di gioco. Usare un buon paio di cuffie o un impianto audio, se ne siete in possesso, potrà esservi di grande supporto.