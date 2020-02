Escape From Tarkov: un milione in regalo ai giocatori per via dei recenti problemi tecnici

Come ormai ben saprete, l'improvvisa popolarità di Esacape From Tarkov ha creato non pochi problemi al piccolo team russo di Battlestate Game, che sta faticando parecchio nel gestire i server del gioco e l'incredibile quantitativo di giocatori che accede continuamente.

Esattamente per questo motivo, nel corso dell'ultimo fine settimana ci sono stati numerosi problemi che hanno impedito a molti giocatori di avviare correttamente una partita, costringendo gli stessi sviluppatori a scusarsi sui canali social ufficiali e ad aggiornare con una certa frequenza i fan sullo stato dei server. Sembra però che non tutti i mali vengano per nuocere e, per ovviare alle problematiche riscontrate dai giocatori, Battlestate Game ha deciso di regalare a tutti i giocatori un milione di Rubli in gioco. Si tratta di una cifra molto interessante e che permetterà agli utenti di effettuare un bel po' di acquisti nel negozio in game, così da rifarsi da zero l'equipaggiamento.

Per ottenere la cifra non dovete far altro che dare un'occhiata alla posta elettronica nei menu di gioco. Fate attenzione però, poiché il messaggio sparirà 48 ore dopo la sua ricezione e, per una piccola distrazione, potreste perdere l'opportunità di ricevere la montagna di Rubli.

Vi ricordiamo che i server di gioco stanno subendo continuamente dei miglioramenti e proprio di recente è stato aperto un server milanese di Escape From Tarkov, il quale dovrebbe rendere il gioco più stabile per gli utenti italiani.