Escape From Tarkov: novità in arrivo dagli sviluppatori, ritornano i Twitch Drop

Grazie al sempre maggiore successo di Escape From Tarkov, che continua ad essere tra i più visti su Twitch, il team di Battlestate Games sta costantemente supportando lo sparatutto e ha appena annunciato una nuova diretta nella quale verranno svelate le novità in arrivo.

L'evento in diretta partirà sul canale ufficiale Twitch di Battlestate Games alle ore 18:00 italiane di oggi, 10 febbraio 2020, e vedrà ancora una volta protagonista il bizzarro sviluppatore Nikita Buyanov. Nel corso della live non si parlerà solo dell'ultimo aggiornamento del gioco, ma anche delle idee del team di sviluppo che potrebbero concretizzarsi in una delle future patch. Durante la diretta sarà anche data la possibilità ai giocatori di ottenere degli oggetti in game grazie all'abilitazione dei Twitch Drop. Vi basterà collegare il vostro profilo della piattaforma di streaming a quello del gioco per ottenere armi e oggetti di varia natura semplicemente guardando la diretta degli sviluppatori.

Non è chiaro se la promozione legata ai Twitch Drop stia per tornare anche nelle dirette non ufficiali, ma è probabile che Battlestate Game voglia abilitarle nuovamente per spingere ancor più giocatori a fare da spettatori sulla piattaforma.